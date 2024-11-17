Ван Нистелрой подавлен тем, что ему пришлось покинуть «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий и тренер «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой находится в подавленном настроении после ухода из «МЮ», сообщает Mirror со ссылкой на близкого друга и бывшего партнера Руда по сборной Нидерландов — Андре Ойера, который входил в тренерский штаб ван Нистелроя в ПСВ.