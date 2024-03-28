Оскорбительные высказывания Соловьева в адрес белгородцев, на фоне трагедии в "Крокусе", могут стоить ему карьеры

Интересная жизнь с Vera Star Фото: seminar-beauty.ru В сети разгорается нешуточный скандал, который может стоить если не карьеры, то весьма подпорченной репутации известному пропагандисту Владимиру Соловьеву.
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