Театр абсурда
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Театр абсурда

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Оскорбительные высказывания Соловьева в адрес белгородцев, на фоне трагедии в "Крокусе", могут стоить ему карьеры

Оскорбительные высказывания Соловьева в адрес белгородцев, на фоне трагедии в "Крокусе", могут стоить ему карьеры

Интересная жизнь с Vera Star Фото: seminar-beauty.ru В сети разгорается нешуточный скандал, который может стоить если не карьеры, то весьма подпорченной репутации известному пропагандисту Владимиру Соловьеву.

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Комментарии
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Александр
Ничего оскорбительного для белгородцев Соловьёв не сказал.Не надо передёргивать.
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15 час.

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