06,09,24 Селидово - Михайловка Активные боевые действия на Красноармейском направлении. Огневой налёт на позиции ВС РФ бронетранспортёром ВСУ в западной части Михайловки.
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06,09,24 Селидово - Михайловка Активные боевые действия на Красноармейском направлении. Огневой налёт на позиции ВС РФ бронетранспортёром ВСУ в западной части Михайловки.
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