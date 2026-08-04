«Для команд важнее Кубок конструкторов»: Петров — о первых номерах в Mercedes-AMG и Ferrari

Clive Mason/Getty ImagesПервый российский гонщик Формулы 1 Виталий Петров поделился мнением относительно потенциального разделения пилотов заводских команды Mercedes-AMG и Ferrari на первого и второго номеров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии