Михаил Врубель, «Демон сидящий», 1890 годКлючевой художник эпохи модерна, выдающийся живописец рубежа XIX–XX веков Михаил Врубель силой таланта предсказал будущее современного искусства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Путин освободил А...
- Госдума вводит шт...
- У первого пациент...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым