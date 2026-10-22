Known for "Alien," "Top Gun," "Picket Fences" and more, Tom Skerritt died Wednesday at 93, his family and representatives confirmed Thursday.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Russian victory i...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым