Нежные и легкие: 4 рецепта простых пп-начинок для блинов

Яркий вкус и минимум калорий фото: Shutterstock/Fotodom.ruВпереди неделя Масленицы, и многие не представляют ее без вкусных блинов с разнообразными начинками — от творога со сметаной до слабосоленой семги с мягким творожным сыром.
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