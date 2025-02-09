Поздравить школу № 1 Салехарда с 90-летием приехал экс-губернатор ЯНАО

Школа № 1 Салехарда 8 февраля отпраздновала круглую дату — учебному заведению исполнилось 90 лет. Бывший губернатор ЯНАО Юрий Неелов, приехавший поздравить старейшую школу округа с юбилеем, пожелал учащимся гордиться обучением в ней.
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