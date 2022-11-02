Нескучные технологии

274 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Попов
    Тест на вражеском...Этот тест определ...
  • Александр
    Атака сводится к предложению пройти верификацию, путём перехода по ссылке. Необходимо проверить, как именно подписан ...Ложная верификаци...

В Казани начали выпускать пассажирские лайнеры Ту-214

В Казани начали выпускать пассажирские лайнеры Ту-214

На фоне санкционного давления Россия нуждается в авиалайнерах собственного производства. Это очень важно для обеспечения бесперебойной работы авиаперевозчиков, которые уже испытывают немалые проблемы из-за козней западных стран, запрещающих … .

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх