В Казани начали выпускать пассажирские лайнеры Ту-214

На фоне санкционного давления Россия нуждается в авиалайнерах собственного производства. Это очень важно для обеспечения бесперебойной работы авиаперевозчиков, которые уже испытывают немалые проблемы из-за козней западных стран, запрещающих … .
На фоне санкционного давления Россия нуждается в авиалайнерах собственного производства. Это очень важно для обеспечения бесперебойной работы авиаперевозчиков, которые уже испытывают немалые проблемы из-за козней западных стран, запрещающих … .
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