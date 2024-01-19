Анастасия Ракова рассказала о начале приема первых пациентов в обновленном корпусе №4 московской больницы №52

В системе здравоохранения столицы продолжаются модернизационные мероприятия По информации заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, недавно в больнице №52 Москвы заработали новые ревматологический и гематологический центры.
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