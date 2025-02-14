Ветклиники Ямала запустят акцию со скидкой на кастрацию и стерилизацию питомцев

Акция «Мартовский кот» стартует в государственных ветклиниках Ямала с 24 февраля. До 16 марта стерилизовать питомца можно будет со скидкой 20%, сообщила Служба ветеринарии ЯНАО в официальном telegram-канале.
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