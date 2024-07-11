Если посидеть денек в соцсетях, выясняется, что мы тут, оказывается, оккупированы, замучены, приговорены. И все это с нами сделали приезжие

В

Воробей

В отличие от некоторых я способен рассмотреть разные аспекты одного и того же явления. И, в данном случае, я фокусируюсь на том аспекте российского социума, который касается массовых разводов и получающейся в результате тенденции к всё ускоряющемуся вымиранию его. Я это делаю потому, что в данной теме именно по этой причине происходит процесс замещения мигрантами населения РФ, что это самое население уходит в небытие. Согласно моему пониманию это вымирание в эмансипированных социумах происходит из-за неспособности многих сообразить, что женская психика - вполне объективное явление, с конкретными характеристиками, которые, реагируя на условия, существующие в такого типа социуме, приводят к формированию жен неспособных практиковать супружеский секс с мужьями. При этом задействуются целых два разных независимых психологических механизма, коварно приводящих к одному и тому же результату! Этот двойной удар не оставляет ни одного шанса для принципиально не уважающему женственную природу общества, в достаточно долгой перспективе. Что вполне неизбежно и приводит к массовым разводам. И это не плохо и не хорошо - это просто имеет место. И нет никаких оснований полагать, что ситуация изменится, как мы прекрасно понимаем. Психологическая неосведомлённость - страшная своей разрушительностью сила!