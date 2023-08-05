Росалкорегулирование начнет вести реестр производителей пива

В минувший четверг российское правительство одобрило наделение Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирования) полномочиями в сфере ведения реестра изготовителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.
В минувший четверг российское правительство одобрило наделение Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирования) полномочиями в сфере ведения реестра изготовителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.
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