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Росалкорегулирование начнет вести реестр производителей пива

Росалкорегулирование начнет вести реестр производителей пива

В минувший четверг российское правительство одобрило наделение Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирования) полномочиями в сфере ведения реестра изготовителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.

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