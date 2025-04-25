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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Если бы «Реал» отказался от матча с «Барсой», он пропустил бы следующий сезон в Кубке. В финале мог бы сыграть «Сосьедад»

Как сообщает Relevo, в случае пропуска финального матча, «Реал» пропустил бы следующий сезон в Кубке Испании.

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