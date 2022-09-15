В Архангельске полицейские вручили российский паспорт гражданину, прибывшему с территории Украины

Домой к Евстафееву Валентину Варленовичу пришли врио начальника УМВД России по городу Архангельску полковник полиции Владислав Уткин и начальник Управления по вопросам миграции УМВД России по Архангельской области полковник полиции Елена Дементьева.

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