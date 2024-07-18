Правоохранителями Северной Осетии ликвидировано подпольное производство нелегальной водки и коньяка

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Правобережному району Республики Северная Осетия совместно с коллегами из регионального УФСБ России пресечена деятельность двоих жителей республики 26 и 40 лет, занимавшихся незаконным производством и продажей контрафактной алкогольной продукции.