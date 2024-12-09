Осипов снял ведущую Екатерину Андрееву бесплатно

Из бюджета края не потратили ни копейки на участие ведущей Екатерины Андреевой в «Прямом разговоре с Александром Осиповым», уверяет Министерство развития гражданского общества Забайкалья в ответе на официальный запрос ZAB.
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