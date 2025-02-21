В прошлом году естественная убыль населения увеличилась на 20%, а число родившихся упало на 3,4% — меньше детей появлялось на свет только в 1999 году

В прошлом году естественная убыль населения увеличилась на 20%, а число родившихся упало на 3,4% — меньше детей появлялось на свет только в 1999 годуПо итогам 2024 года естественная убыль в России составила 596,2 тыс человек, что на 20,4% выше в 2023, сообщил Росстат в оперативных данных.