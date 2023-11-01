В Белове и Анжеро-Судженске сделали ремонт в поликлиниках

Поликлиники в Белове и Анжеро-Судженске вновь начали прием пациентов. Медучреждения открылись после ремонта, который проведен по нацпроекту «Здравоохранение», инициированному Президентом России Владимиром Путиным.
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