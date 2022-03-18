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Зачисление уссурийских первоклассников: когда и куда подавать заявления

Зачисление уссурийских первоклассников: когда и куда подавать заявления

Прием детей в первые классы в 2022 году будет проходить в два этапа. С 1 апреля по 30 июня заявления с полным пакетом документов подают родители или законные представители детей.

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