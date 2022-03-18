Зачисление уссурийских первоклассников: когда и куда подавать заявления

Прием детей в первые классы в 2022 году будет проходить в два этапа. С 1 апреля по 30 июня заявления с полным пакетом документов подают родители или законные представители детей.
Популярные статьи
- В Краснодарском крае полицейские проводят мероприятия по профилактике возникновения экстремистской идеологии в молодежной среде
- В главной базе Северного флота прошла акция в поддержку российских военнослужащих
- Более шести с половиной килограммов мефедрона изъяли Ленинградской области транспортные полицейские
Свежие комментарии