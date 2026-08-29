Почему дует из пластикового окна и как найти настоящую причину сквозняка

Каждую осень я наблюдаю одну и ту же картину: с наступлением первых холодов люди начинают массово искать информацию о «зимнем режиме» окон, а потом с энтузиазмом крутят все доступные детали в надежде избавиться от сквозняка.
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