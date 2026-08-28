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Вершина премиума: какие виды открываются с башен "Сахаров Парка" в центре Барнаула. Фото

Вершина премиума: какие виды открываются с башен "Сахаров Парка" в центре Барнаула. Фото

Две из трех башен премиального "Сахаров Парка" практически готовы. Они возвышаются над площадью Сахарова на 16 этажей и выступают новой архитектурной доминантой делового центра города.

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