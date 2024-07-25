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Дело в том, мой маленький украинчик, что вы создали угрозы России...

Рубрика "Вынесено  из  комментариев".    Сегодня  мы  выносим   на  всеобщее  обозрение   несколько    лучших   комментариев   к      вчерашнему топовому  посту Почему украинские обыватели идут убивать русских В  основном   эти  комментарии  представляют  собой  ответы    маленьким  украинчикам.

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