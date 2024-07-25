Дело в том, мой маленький украинчик, что вы создали угрозы России...

Рубрика "Вынесено из комментариев". Сегодня мы выносим на всеобщее обозрение несколько лучших комментариев к вчерашнему топовому посту Почему украинские обыватели идут убивать русских В основном эти комментарии представляют собой ответы маленьким украинчикам.