СМИ: знаменитая украинская националистка Маруся Зверобой грубо пожелала смерти Зеленскому

Елена Самбул пожелала главе Украине “Чтоб ты сдох”. Знаменитая украинская националистка Елена Самбул (Беленькая), которая известна под прозвищем Маруся Зверобой, пожелала смерти президенту Украины Владимиру Зеленскому.
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