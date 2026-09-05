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Путин приказал остановить удары по Киеву на трое суток

Путин приказал остановить удары по Киеву на трое суток

Решение принято на фоне визита представителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера Пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что по указанию Владимира Путина с полуночи в течение трех суток не будут наноситься удары по Киеву.

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