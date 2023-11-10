Театр абсурда
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Театр абсурда

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Мир сразу перевернулся, стоило России вернуться к себе самой

Мир сразу перевернулся, стоило России вернуться к себе самой

Политнавигатор 115,8K подписчиков В мире идет смена парадигмы, где Россия воспринималась как жертва, которую вписали в западноевропейскую цивилизацию, и она с этим согласилась.

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Комментарии
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Леонид Руси
А Спаситель тоже сакральная жертва во имя спасения  человечества от сатанизма. Но массоны пиндосы построили 33 храма Сатаны в Пиндосии и в Наглии они тоже есть. Мир верных Богу ведёт борьбу за свою жизнь против мира Сатаны, т.е. блока НАТО и западного педерастического блока
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