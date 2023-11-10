Мир сразу перевернулся, стоило России вернуться к себе самой

Леонид Руси

А Спаситель тоже сакральная жертва во имя спасения человечества от сатанизма. Но массоны пиндосы построили 33 храма Сатаны в Пиндосии и в Наглии они тоже есть. Мир верных Богу ведёт борьбу за свою жизнь против мира Сатаны, т.е. блока НАТО и западного педерастического блока