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«Евротранс» ушел в дефолт по всем выпускам облигаций

Оператор сети АЗС «Трасса» компания «Евротранс» ушла в фактический дефолт по всем 10 выпускам биржевых и «зеленых» облигаций.

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