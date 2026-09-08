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"Украина проигрывает войну". В Британии призвали смотреть на вещи реалистично

"Украина проигрывает войну". В Британии призвали смотреть на вещи реалистично

Британский журнал The Spectator опубликовал статью под заголовком "Украина проигрывает войну", которая представляет собой достаточно реалистичный взгляд на развитие украинского конфликта .

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