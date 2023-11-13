Жара в Бразилии с рекордными температурами в Рио-де-Жанейро

В эти выходные на большей части территории Бразилии наблюдалась сильная жара, а в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу в разгар весеннего сезона были зафиксированы самые высокие температуры в этом году, сообщает в понедельник AFP.
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