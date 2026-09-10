14 театров из 4 стран покажут 15 спектаклей в Екатеринбурге

С 10 по 14 сентября Екатеринбург примет фестиваль «Петрушка Великий», который в этом году посвящён теме «Театр кукол: Новые смыслы».
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