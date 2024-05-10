Сбежавший в Белоруссию польский судья опубликовал обещанный «секретный документ». Что он раскрыл?

Польский судья Шмидт выложил фото Туска в форме НКВД вместо секретного документа Вечером 10 мая уехавший в Белоруссию бывший польский судья Томаш Шмидт анонсировал публикацию «первого секретного документа, привезенного из Варшавы».
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