На кладбищах Челябинска запретили въезд на личных автомобилях

В Челябинске запретили въезд на территорию кладбищ на личных автомобилях. Как передает корреспондент РИА «Новый День», 14 мая православные отмечают Радоницу, или Родительский день, когда принято вспоминать умерших родственников.
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