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Газета.ру

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Психолог Хачатрян: шоколад может синтезировать приятные эмоции

Психолог Хачатрян: шоколад может синтезировать приятные эмоции

Шоколад способен положительно влиять на эмоциональное состояние человека и улучшать настроение. Такой эффект во многом обусловлен составом лакомства и тем, как определенные компоненты воздействуют на организм и какой эффект это дает.

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