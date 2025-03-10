В Зеленодольске водитель легковушки погиб, врезавшись в дерево

Фото: Госавтоинспекция Зеленодольска Накануне ночью, возле одного из домов на улице Волжская в Зеленодольске, 38-летний водитель за рулем автомобиля «Лада» 14-й модели на большой скорости влетел в дерево.
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