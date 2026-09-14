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The Eurasia Daily news agency

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In Germany they confessed: We have become part of the conflict on Ukraine and this is our mistake

In Germany they confessed: We have become part of the conflict on Ukraine and this is our mistake

Berlin made a big mistake by becoming a party to the Ukrainian conflict. This was stated by the Prime Minister of the German federal state of Saxony, Michael Kretschmer.

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