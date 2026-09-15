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Как случайное вознаграждение работает в игрушках, соцсетях и цифровых сервисах

Механика случайного вознаграждения применяется не только в азартных играх. Как показывает материал «Афиша Daily», сходные принципы используются в коллекционных игрушках, алгоритмических лентах, видеоиграх, прогнозных сервисах и дейтинговых приложениях.

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