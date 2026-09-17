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Аргументы и Факты

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Мерцу конец: появился сценарий смены власти в Берлине после выборов

Мерцу конец: появился сценарий смены власти в Берлине после выборов

В Германии могут начаться протесты после выборов 20 сентября в случае, если результаты голосования будут сильно разниться с итогами предвыборных опросов.

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