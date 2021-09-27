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Первый кадр сериала The Last of Us разочаровал фанатов франшизы. Это точно не скриншот из игры?

Первый кадр сериала The Last of Us разочаровал фанатов франшизы. Это точно не скриншот из игры?

Компания HBO опубликовала первый кадр со съёмок сериала The Last of US, одноимённой экранизации популярной игры, и заставила зрителей сомневаться в увиденном.

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