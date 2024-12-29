Лавров: США и НАТО получат отпор на ракетные угрозы в сторону России

Глава российского МИД Сергей Лавров сделал заявление о том, что Соединённые Штаты и Североатлантический альянс ожидает решительное противодействие в ответ на ракетные угрозы для России, выраженное посредством военно-технических контрмер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии