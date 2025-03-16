Ушаков: призывы к перемирию на Украине — попытка дать Киеву передышку

Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что Россия воспринимает призывы к перемирию на Украине как попытку дать терпящему поражение киевскому режиму передышку.
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