От Курганской области в Госдуму попадет один депутат

В Государственную думу РФ от Курганской области попадет лишь один депутат. Соответсвующий закон, утверждающий новую схему одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Госдумы, подписан президентом РФ Владимиром Путиным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии