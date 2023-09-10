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НА ЗАПАДНЫЕ ДЕНЬГИ МОЖЕМ ВОЕВАТЬ 10 ЛЕТ: ВСЕ ЗАТРАТЫ НА СВО ЗА СЧЁТ ЗАМОРОЖЕННЫХ АКТИВОВ ВРАГА

НА ЗАПАДНЫЕ ДЕНЬГИ МОЖЕМ ВОЕВАТЬ 10 ЛЕТ: ВСЕ ЗАТРАТЫ НА СВО ЗА СЧЁТ ЗАМОРОЖЕННЫХ АКТИВОВ ВРАГА

ФОТО: MAKSIM KONSTANTINOV/GLОBALLООKPRЕSS ИЛЬЯ ГОЛОВНЁВ Соединённые Штаты собираются передать активы, которые были конфискованы у русских бизнесменов, попавших под американские санкции, на нужды раненых украинских солдат.

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Александр Третьяк
То что опустили олигархов нам не тепло не холодно
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ИО
Игорь Осокин
За 23 миллиарда руководство Центробанка должно ответить
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1 час.
Константин Котельников
Чего бы Вам, болвану, выпить, чтоб гадить тут перестали...
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1 час.

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