НА ЗАПАДНЫЕ ДЕНЬГИ МОЖЕМ ВОЕВАТЬ 10 ЛЕТ: ВСЕ ЗАТРАТЫ НА СВО ЗА СЧЁТ ЗАМОРОЖЕННЫХ АКТИВОВ ВРАГА

ФОТО: MAKSIM KONSTANTINOV/GLОBALLООKPRЕSS ИЛЬЯ ГОЛОВНЁВ Соединённые Штаты собираются передать активы, которые были конфискованы у русских бизнесменов, попавших под американские санкции, на нужды раненых украинских солдат.
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