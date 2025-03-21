Как выглядели звёзды Голливуда в свои 20+

Время неумолимо. Если сравнить старые и новые снимки, можно заметить, как меняемся мы и все вокруг. Предлагаю перенестись на несколько десятилетий назад и взглянуть на знаменитых представителей киноиндустрии в начале карьеры.
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