Разработчики Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 подробнее рассказали о персонаже, которы...

Разработчики Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 подробнее рассказали о персонаже, которым вам предстоит игратьПоявились новые подробности о персонаже, за которого нам предстоит играть в Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2.
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