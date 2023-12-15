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После решения Путина, со всех сторон посыпались угрозы. Предатели заявили о своей готовности устроить в России террор

После решения Путина, со всех сторон посыпались угрозы. Предатели заявили о своей готовности устроить в России террор

Интересная жизнь с Vera Star После того как Владимир Путин объявил о своем желании баллотироваться на пост главы государства, тут же активизировалась всякая нечисть, которая спит и видит, как бы избавиться от российского лидера, давно стоящего им поперек горла.

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Комментарии
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борис шорников
всех отправлять их  стройными колоннами   на постой к незабвенному  НАСРАЛЬНОМУ  пусть там поголосят  с  лобзиками и кайлом лет 25  без права  амнистии !
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6 час.
Владимир Лосев
А м.б. уведомить всю эту гниль, что за каждого пострадавшего в терактах будут уничтожаться по десятку этих мразей, причем, где бы они не прятались? И огласить список.
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5 час.
ВЛ
Владимир Лосев
По порядку их вонючести.
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5 час.

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