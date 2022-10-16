Военное обозрение

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Тактика ВСУ с мобильными отрядами не дала противнику результата под Херсоном и привела к значительным потерям

Тактика ВСУ с мобильными отрядами не дала противнику результата под Херсоном и привела к значительным потерям

Появляются первые попытки от военкоров и военных экспертов проанализировать ситуацию на Николаевско-Криворожском направлении специальной военной операции.

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