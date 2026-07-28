«Баллистический интернационал»: Чего России ожидать от агрессивных «подсвинков»

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Валентин Воробьев

Вот это да а а! Не слышал чтобы хоть один богатенький так называемый нардеп госдумы, - Симановский например - отсыпал из своих миллиардов в пользу СВО. Какой тогда к лешему депутат и слуга народа?! Холоп он и прислуга пиндосская.