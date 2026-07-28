БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 615 подписчиков

«Баллистический интернационал»: Чего России ожидать от агрессивных «подсвинков»

«Баллистический интернационал»: Чего России ожидать от агрессивных «подсвинков»

Европа и Украина сейчас совместно создают целую линейку дальнобойных ракет, полагая, что успеют использовать их на СВО Алексей Михайлов Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Великобритания и ФРГ начали совместную разработку баллистической ракеты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВВ
Валентин Воробьев
Вот это да а а! Не слышал чтобы хоть один богатенький так называемый нардеп госдумы, - Симановский например - отсыпал из своих миллиардов в пользу СВО. Какой тогда к лешему депутат и слуга народа?! Холоп он и прислуга пиндосская.
Ответить
1 м.