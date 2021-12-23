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Депутат заявил о пользе длинных новогодних каникул в России

Сокращать новогодние выходные в России нельзя, заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко.

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