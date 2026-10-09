Силы ПВО за ночь сбили 505 украинских дронов над регионами России

Средства ПВО за ночь уничтожили 505 вражеских беспилотников над российскими регионами. Об этом 9 октября сообщила пресс-служба Минобороны России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Кушнер: Европе пр...
- Кушнер: Европе пр...
- Кушнер: Европе пр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым