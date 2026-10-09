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ИА Регнум

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Силы ПВО за ночь сбили 505 украинских дронов над регионами России

Силы ПВО за ночь сбили 505 украинских дронов над регионами России

Средства ПВО за ночь уничтожили 505 вражеских беспилотников над российскими регионами. Об этом 9 октября сообщила пресс-служба Минобороны России.

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