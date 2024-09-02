Золото с бриллиантами и наличность на общую сумму в 5 млн рублей в День знаний пропали из квартиры женщины на Фермском шоссе.
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Золото с бриллиантами и наличность на общую сумму в 5 млн рублей в День знаний пропали из квартиры женщины на Фермском шоссе.